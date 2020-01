Ons Jabeur : je suis un produit 100 % tunisien !

Après s’être qualifiée pour les quarts de finale de l'Open d'Australie, la tenniswomen, Ons Jabeur, a indiqué dans une interview accordée ce dimanche 26 janvier 2020, au journal l’Equipe, qu’elle demeure « un produit 100 % tunisien ».

Lors de cette interview, Ons Jabeur s’est montrée consciente du symbole qu'elle représente pour les jeunes générations de la Tunisie et du monde arabe, notamment en Afrique. « Ça signifie que rien n'est impossible. Je l'ai fait. Comme je l'ai déjà dit, je me suis entraînée en Tunisie de l'âge de 3 ans à 16-17 ans. Je suis un produit 100 % tunisien », assure-t-elle.

Elle a, également, indiqué qu’elle avait l'ambition de gagner un Grand Chelem. « Pour être honnête, je rêvais de Roland-Garros car c'est proche de mon pays. Ce qui m'arrive ici est incroyable, je joue vraiment bien. J'ai joué un des meilleurs matches de ma carrière et j'espère ne pas m'arrêter là ».

Revenant sur sa performance face à la chinoise Wang Qiang, Ons Jabeur a assuré « Je n'étais pas aussi nerveuse que lors de mes derniers matches. Elle est mieux classée que moi, elle m'avait battue (2-0 pour Wang Qiang), c'est moins de stress. J'étais frustrée à chaque fois parce qu'elle m'avait battue facilement. Le premier set était serré. J'aime bien la surface, c'est plutôt lent et ça me donne plus de chance de mettre mon jeu en place et de varier. Le deuxième set était incroyable. J'étais vraiment relax, j'ai joué mon jeu. Je suis très heureuse ».

Quant à son prochain match contre Sofia Kenin, elle a indiqué: « nous nous sommes affrontées plusieurs fois (2-0 sur le circuit WTA, 3-1 avec ITF). Elle a gagné la dernière fois à Majorque en 2019. Je l'ai vue à la gym tout à l'heure et elle m'a demandé en riant si j'étais fatiguée car j'étais rouge. Je lui ai répondu : "Je suis comme ça, c'est ma couleur." C'est une personne sympa dans le vestiaire, ça sera un bon match. »

S.H