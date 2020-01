Décès de luniversitaire Tahar Labessi

L’universitaire et militant, Tahar Labessi est décédé, ce dimanche 26 janvier 2020. Le cortège funèbre quittera, demain à 10h, son domicile sis à la Cité des ingénieurs, rue Osman Bahri, Al Bahr Al Azrak, La Marsa.

Ancien chef de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et ancien doyen de la faculté des Sciences humaines et sociales de Tunis, Tahar Labassi, a été un des dirigeants du parti Al Massar et un grand militant syndicaliste.

Paix à son âme.