Gafsa : une cache darmes découverte à Jebal Arbata

À la suite de recherches menées par l’Unité nationale d’investigation sur les crimes terroristes et le crime organisé concernant le groupe « soldats du califat », les agents sécuritaires ont réussi à découvrir des cachettes abritant une quantité importante de mines et de matières premières utilisées dans la fabrication des explosifs à Jebal Arbata dans le gouvernorat de Gafsa.

Un communiqué du ministère de l’Intérieur, publié ce samedi 25 janvier 2020, précise qu’après coordination avec les services de l'armée nationale et un certain nombre de services de la sécurité nationale, des recherches ont été menées dans les tréfonds de la montagne Arbata. Ces recherches ont permis la saisie de 96 mines terrestres prêtes à l'emploi, de 390 cartouches pour Kalachnikov, des matières premières pour la fabrication d'explosifs, de l'ammoniac et quelques autres objets divers (vêtements usagés, marmites ...).

M.B.Z