Simpar : le chiffre daffaires a plus que doublé en 2019

La société immobilière Simpar a doublé en 2019 son revenu global qui évolue de 7,87 millions de dinars fin 2018 à 16 millions de dinars (MD) fin 2019. Son chiffre d'affaires a augmenté de 2,39 fois, atteignant 15,17 MD fin 2019 contre 6,38 MD fin 2018.

Les promesses de vente fermes au 31 décembre 2019 se sont élevées à 4 MD. Le stock des produits finis de la société a augmenté de 38%, se situant à 21,57 MD et ce suite à l'obtention des procès-verbaux de récolement du projet EHC 25 situé à El Mourouj 5 et du projet HSC 1-4-3, situé aux jardins du Lac.

L'obtention du procès-verbal de récolement du projet HC 2 situé aux Jardins d'El Menzeh est prévu pour le deuxième trimestre 2020.

Le chiffre d'affaires prévisionnel de ce projet avoisine les 20 MD.

Simpar fait partie du groupe Banque nationale agricole (BNA). Il participe depuis les années 70 à l’édification, la construction et la modernisation du parc immobilier tunisien aussi bien en logements et terrains qu’en équipements (espaces commerciaux et bureaux).