Zouhair Maghzaoui : la formation du nouveau gouvernement se déroulera en trois étapes

Le secrétaire général du mouvement Echaâb, Zouhair Maghzaoui, a rencontré ce jeudi 23 janvier 2020, le chef du gouvernement désigné par le président de la République, Elyes Fakhfakh, dans le cadre des concertations menées en vue de former le prochain gouvernement.

« Le processus de formation du nouveau gouvernement se déroulera en trois étapes. Au cours de la première semaine, l’appui politique du gouvernement sera déterminé, la deuxième semaine sera dédiée au programme et la troisième à la composition du gouvernement » a déclaré Zouhair Maghzaoui à l’issue de cette rencontre.

Il ajoute que l’aspect de l’appui politique au nouveau gouvernement commence à prendre forme avec les quatre partis qui ont rencontré le président de la République et qui sont Ennahdha, Attayar, Echaâb et Tahya Tounes et précisant toutefois qu’un élargissement reste encore possible, voire souhaitable.

M.B.Z