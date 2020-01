'Biat : des pourparlers pour l'acquisition d'un bloc de contrôle majoritaire dans Tunisie Valeurs'

La Banque internationale arabe de Tunisie (Biat) a annoncé, ce jeudi 23 janvier 2020, son intention d’acquérir un bloc de contrôle majoritaire dans le groupe Tunisie Valeurs. Une information confirmée par Tunisie Valeurs, son directeur général Walid Saibi a affirmé que les actionnaires de référence de la société ont reçu, en date du 22 janvier 2020, une offre engageante de la banque pour l’acquisition d’un bloc majoritaire dans le capital de la société.

En effet, le Conseil d’administration de la Biat s’est réuni le 22 janvier 2020 et a approuvé le projet d’acquisition de la société Tunisie Valeurs. Une lettre d’intention a été adressée aux actionnaires de référence de Tunisie Valeurs en vue de l’acquisition par la Biat d’un bloc de contrôle majoritaire dans le capital de Tunisie Valeurs à un prix unitaire de 18,150 dinars par action.

Les pourparlers sont en cours pour finaliser les modalités de la transaction. L’acquisition reste subordonnée à la signature de l'ensemble de la documentation contractuelle et à l’obtention des autorisations nécessaires à sa réalisation.

Les deux parties projettent de conclure la transaction au cours du premier trimestre 2020 sous réserve de l’obtention des autorisations règlementaires en vigueur.

Ce rapprochement représente un enjeu stratégique de création de valeur pour le secteur financier et pour le groupe Biat qui consolidera son positionnement sur l’ensemble des métiers et des services financiers.

L’acquisition de Tunisie Valeurs offre, ainsi, au groupe Biat un important potentiel de développement de ses activités de marchés financiers. En effet, elle permettra d’enrichir la gamme de produits financiers, de consolider l’activité de banque d’affaires et de développer une offre corporate.

Pour Tunisie Valeurs, ce rapprochement s’inscrit dans le cadre du développement des métiers d’intermédiation bancaire et financière, dans le but de faire émerger un acteur spécialisé dans les opérations de haut de bilan et le financement des PME, tant en Tunisie qu’en Afrique. Plus qu’une opération capitalistique, l’alliance avec la Biat constitue un véritable projet industriel permettant à l’intermédiaire de renforcer son positionnement sur le marché financier en s’appuyant sur le réseau de la première banque privée de la place.

Les clients de la Biat et de Tunisie Valeurs bénéficieront ainsi de plus de possibilités d’accompagnement grâce à la complémentarité des métiers et des compétences. Cette transaction permettra également à deux groupes référence de la place de joindre leurs forces et leurs savoir-faire pour le développement du secteur financier en Tunisie.

Les deux parties s’engagent à tenir le public informé en temps voulu de l’état d’avancement du processus.

Tunisie Valeurs, créée en 1991, exerce les métiers de gestion d’actifs, d’intermédiation en bourse et de corporate finance. Elle gère 680 millions de dinars d’actifs et compte plus d’une centaine de salariés dont la moitié est affectée à son réseau commercial constitué de 10 agences.

Banque universelle et groupe financier de référence en Tunisie, la Biat constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la banque compte aujourd’hui 205 agences à travers toute la Tunisie. Plus de 2.000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

I.N (D’après communiqués)