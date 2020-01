La Conect présente son programme 2020

Le bilan de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect) pour 2019 et son programme pour 2020 ont été au centre d’une conférence de presse tenue 23 janvier 2020 au siège de la Conect Internationale animée par le président de la confédération Tarek Cherif et des membres de son bureau exécutif. L’événement a été également une occasion pour revenir sur la situation du pays.

Pour l’année écoulée, la Conect a poursuivi sa mission avec plus de proximité avec les entreprises. En 2019, la confédération a tenu à être présente dans les régions, notamment à travers divers événements et à écouter les problématiques des sociétés et des filières. Au niveau international, elle a organisé de multiples missions sectorielles et pris part à de nombreuses manifestations internationales d’envergure telles que BPI France inno Génération qui s’est tenue en octobre 2019 à Paris-Bercy et réunit plus de 52.000 dirigeants et hommes d’affaires. L’objectif étant de découvrir les best practices et de promouvoir la Tunisie au sens large.

Autre réussite énumérée par M. Cherif, le lancement par la Conect en coopération avec Swisscontact d'un centre spécialisé dans la formation à distance de jeunes disposant de BTS et plus, et qui a réussi un taux moyen de placement de 82% soit 560 jeunes embauchés sur un total de 721 formés. Un autre centre du même genre va ouvrir prochainement ses portes à Sfax, a annoncé M. Cherif et exhortant le prochain gouvernement à s’en inspirer.

S’agissant du programme 2020, l’organisation continue ses manifestations notamment dans les régions. Un intérêt particulier sera accordé cette année au Nord-ouest, nous confirme-t-on. Au menu notamment, la réunion du conseil de coopération tuniso-koweitien les 25 et 26 février 2020, son Business Form Tunisien le 10 mars 2020, Miqyes, Forum international des dattes, conférence Géothermie, etc. Idem pour l’international, avec plusieurs missions (Mauritanie, Allemagne et Thaïlande/Combodge) outre la participation à divers évènements inetrnationaux notamment CEO Forum Côte d’Ivoire (mars 2020), les journées culturelles tunisiennes à Amman (mars 2020), IBD Summit au Qatar (avril 2020), Africallia au Burkina Faso (mai 2020) et BPI France Inno Generation (octobre 2020)

Autre volet important, Tarek Cherif a annoncé que la confédération est en pleine restructuration. Grâce aux fonds de la Berd et à sa demande, la Conect entame ce chantier vital avec l’appui du cabinet de conseil Grant Thornton, par soucis d’efficacité et de services aux entreprises tunisiennes et étrangères.

Interrogeé sur la situation actuelle du pays, M. Cherif a affirmé qu’on vivait des moments difficiles avec une cherté accrue de la vie et des investissements en baisse, mais surtout un manque de confiance. Pour lui, la crise économique est là et pour sauver le pays on devra entamer des réformes structurelles, ce qui ne peut se faire sans pédagogie et sans expliquer au peuple l’importance de ces chantiers, mais les restrictions devront commencer d’en haut et non pas comme d’habitude en saignant les salariés et les entreprises du secteur formel.

I.N