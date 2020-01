Naoufel Saïed : mes opinions nengagent que moi-même !

Naoufel Saïed, frère du président de la République a été fortement critiqué ces derniers jours pour ses positions exprimées sur les réseaux sociaux. Certains se questionnant à propos du rôle qu’il joue au palais de Carthage et si ses sorties « facebookiennes » reflètent les idées du chef de l’Etat.

Un statut en particulier a chiffonné les personnes qui le suivent de près. C’était au lendemain de la désignation d’Elyes Fakhfakh pour former le gouvernement : « Il est étrange que le chef du gouvernement doive rendre des comptes à un parlement en crise et qui a échoué, et non pas au président de la République qui l’a désigné ».

Ses détracteurs y voient une façon pour le chef de l’Etat d’exprimer ses frustrations à travers des canaux non-officiels. Et puis la perpétuation de cette tradition d’un membre de la famille du président de la République influent dérange.

Naoufel Saïed a tenu à se défendre assurant que ses opinions n’engagent que lui et lui seul. « Je suis un citoyen libre, dans un pays libre et démocratique. J’ai le droit d’exprimer librement mes opinions comme tout citoyen ordinaire. Tant que je m’exprime dans le respect de la loi, personne ne peut m’en empêcher. Je ne parle au nom d’aucune partie, quelle qu’elle soit ».

