Angela Merkel affirme comprendre le refus de Kaïs Saïed dassister à la conférence de Berlin

Le président de la République Kaïs Saïed a eu, ce mercredi 22 janvier 2020, un entretien téléphonique avec la chancelière allemande, Angela Merkel, qui lui a assuré qu’elle comprend le refus de la Tunisie d’assister à la conférence de Berlin, tout en faisant part de son regret quant au retard de l’envoi de l’invitation.

La chancelière allemande a indiqué, également, que la Tunisie sera conviée à la prochaine conférence qui réunira les ministres des Affaires étrangères, ainsi qu’à toutes les initiatives relatives au dossier libyen.

Pour sa part, le président de la République a assuré que la Tunisie aurait dû être parmi les premiers pays invités à la conférence dans la mesure où elle est la plus impactée par la crise libyenne, notamment sur les plans sécuritaire et économique. Il a, également, rappelé les relations séculaires entre la Tunisie et l’Allemagne ainsi que sa détermination à les préserver.

Angela Merkel a renouvelé son invitation à Kaïs Saïed pour une visite en Allemagne dans les plus brefs délais. Le chef de l’Etat a salué cette invitation tout en l’invitant en retour.

S.H