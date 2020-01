Iyadh Elloumi : Kaïs Saïed semble manigancer avec Ettakatol et Youssef Chahed

« Nous avons tout le respect pour Elyes Fakhfakh, mais nous avons beaucoup de questions sur le processus qui a conduit à sa désignation et sur la méthodologie qu’il va adopter pour former son gouvernement », a indiqué ce mercredi 22 janvier 2020 le député Qalb Tounes, Iyadh Elloumi lors de son intervention sur Shems FM.

« Des partis commencent à décider pour nous et estiment qu’on doit être dans l’opposition. Mais nous ne sommes pas dans l’opposition, nous sommes deuxièmes et il n’y a pas de raison qu’on soit dans l’opposition et les gens nous ont élu pour gouverner » a-t-il poursuivi.

Iyadh Elloumi explique qu'Elyes Fakhfakh devrait interagir avec eux en tant que partie prenante dans le gouvernement, ajoutant que Qalb Tounes a émis des réserves sur le processus et pas sur la personne. Pour lui, la démarche du président manque de tact et de transparence.

« Le président de la République a peur des partis qu’il aurait dû rencontrer. Elyes Fakhfakh a uniquement été proposé par Tahya Tounes et pas par Attayar et nous demandons à ce qu’il démissionne d’Ettakatol ce qu’aurait dû exiger le chef de l’Etat sauf qu’il ne l’a pas fait. Des questions se posent, Kaïs Saïed pourrait envisager une coalition avec Ettakatol pour ce qu’on nomme le gouvernement du président ou alors il a un programme caché avec Ettakatol et peut-être Youssef Chahed et ce sont des plans qui sont élaborés dans des chambres obscures » a souligné le député.

M.B.Z