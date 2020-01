Issam Chebbi : Tahya Tounes sest bien réservé de conseiller à Chahed de démissionner

Le secrétaire général d'Al Joumhouri, Issam Chebbi, a commenté, dans un post partagé ce mercredi 22 janvier 2020, le « conseil » de Tahya Tounes à Elyes Fakhfakh, l’appelant à démissionner d’Ettakatol.

« Slim Azzabi s’est bien réservé de donner ce même conseil à Youssef Chahed qui a fondé Tahya Tounes alors qu’il était chef du gouvernement et qui a usé de sa position pour soutenir son projet politique » a écrit Issam Chebbi.

« L’affaire ne s’est même pas arrêtée là, le député Attayar Issam Chaouechi a aussi exigé et souligné la nécessité de la démission de Fakhfakh de son parti. Ce qui m'étonne encore plus c’est que le président de la République véritablement indépendant n'ait pas été gêné de désigner un partisan pour former le gouvernement, alors que les chefs de parti ont insisté pour qu’il nomme un indépendant même si son indépendance n'est qu'une formalité. Et après on se demande pourquoi les Tunisiens n’ont plus confiance en les partis politiques » a-t-il poursuivi.

M.B.Z