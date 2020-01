LUniversité Centrale annonce un nouveau partenariat avec Palo Alto Networks

Une convention de partenariat a été paraphée, lundi 19 janvier 2020, entre l’Université Centrale membre d’Honoris United Universities, le premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privé, et l’américain et leader mondial dans le domaine de la cyber sécurité, Palo Alto Networks.

Ont procédé à la signature la directrice générale d’Honoris Tunisie Houbeb Ajmi et la gérante de l’écosystème Palo Alto Networks pour la région francophone (Afrique du nord et de l’ouest) Henda Haoua.

Palo Alto Networks est une entreprise américaine spécialisée dans la cyber-sécurité, elle assure la sécurité de dizaines de milliers d’entreprises et de leurs clients partout dans le monde. Elle est considérée par de nombreux experts et spécialistes, comme la meilleure dans le secteur de la cyber-sécurité.

Cette convention s’inscrit dans le cadre du programme de la Palo Alto Networks Academy une initiative conjointe entre Palo Alto Networks et des établissements universitaires dont l’Université Centrale. Palo Alto Networks s’engage à doter les étudiants et les spécialistes des technologies de nouvelle génération en matière de prévention des cyber-menaces dont ils auront besoin pour suivre l’évolution du paysage des cyber-menaces.

Ce nouveau partenariat devra rapidement prendre effet, puisque l’Université Centrale proposera bientôt un nouveau master pour les étudiants de l’école d’ingénieur (Centrale IT), un master en cyber-sécurité, co-construit avec leur nouveau partenaire, Palo Alto Networks.

Une formation pour les enseignants et les formateurs de l’Université Centrale, a déjà débuté pour but d’assurer et de garantir une haute qualité d’expertise.

En plus de bénéficier des connaissances, des formations et des expertises effectuées par des professionnels du domaine, les étudiants de l’Université Centrale disposeront d’un laboratoire Palo Alto totalement équipé. Ce laboratoire permettra aux étudiants d’apprendre à manipuler les produits du domaine de la cyber-sécurité

Afin de maximiser leur chance d’intégrer de grandes sociétés, tunisiennes et internationales. Les étudiants recevront à la fin de leur formation des certifications qui leur permettront d’avoir cette expertise propre à Palo Alto, garantissant par la même occasion leurs réussites professionnelles.

D’après communiqué