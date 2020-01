Abdellatif Mekki : si Qalb Tounes a un problème avec la nomination de Fakhfakh quil reste dans lopposition !

Le député et dirigeant Ennahdha, Abdellatif Mekki, était l’invité ce matin du mercredi 22 janvier 2020 de Hamza Belloumi sur Shems FM.

« Le président de la République a subit des pressions dont certaines initiées même par des parties étrangères mais il n’a pas cédé. S’il a changé le nom de son candidat il est resté dans la zone positive » a affirmé le député.

« Elyes Fakhfakh est un ami avec lequel nous avons travaillé du temps de la Troïka, il fait partie des jeunes politiciens imprégnés des valeurs de la révolution et pour nous c’est le plus important, tout le reste n’est que détails. Pour ma part j’estime qu’il n’est pas obligé de démissionner d’Ettakatol mais Qalb Tounes qui l’appelle à quitter son parti a un problème avec sa nomination en fait et donc qu’il reste dans l’opposition » a-t-il ajouté.

M.B.Z