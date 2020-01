Walid Jalled : nous allons soumettre un programme de réformes à Elyes Fakhfakh

« Nous avons perdu beaucoup de temps et nous en faisons porter la responsabilité à Ennahdha. Maintenant il faut agir et vite car le contexte l’exige ! » a déclaré ce matin du mercredi 22 janvier 2020, le député Tahya Tounes, Walid Jalled au micro de Wassim Ben Larbi sur Express FM.

« Nous menons des concertations depuis le 10 janvier avec les autres partis pour dépasser les différends et faciliter la tâche au président de la République. Nous avons eu pour unique critère la compétence et l’intégrité et nous avons quatre personnalités qui collent au profil dont Elyes Fakhfakh qui a été retenu par le chef de l’Etat. C’est une responsabilité nationale aujourd’hui que de simplifier les choses pour M. Fakhfakh » a-t-il ajouté.

Walid Jalled a appelé les autres partis à voter le gouvernement de Fakhfakh, estimant que le nouveau proposé à la primature est une personnalité consensuelle.

« Elyes Fakhfakh n’a pas été nommé avec la bannière d’Ettakatol, d’ailleurs quand il s’est présenté à la présidentielle, il s’est présenté en tant qu’indépendant. Les défis sont énormes et le nouveau gouvernement aura besoin du soutien des partis et des organismes nationaux et Tahya Tounes va aider dans ce sens surtout qu’Elyes Fakhfakh a donné un signal très positif lors de sa première allocution. Nous allons lui soumettre beaucoup de propositions relatives notamment à la réforme économique et sociale avec un programme détaillé qui englobe par exemple la réforme des établissements publics. Notre principale guerre, nous devons la mener contre la pauvreté » a-t-il poursuivi.

M.B.Z