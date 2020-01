Nabil Karoui : pas de réserves particulières à l'égard d'Elyes Fakhfakh !

Le président de Qalb Tounes Nabil Karoui a émis ce soir mardi 21 janvier 2020 un communiqué dans lequel il a réagi à la désignation d'Elyes Fakhfakh à la Primature.

Le parti affirme « ne pas avoir de réserves particulières à l'égard d'Elyes Fakhfakh en tant que chef du gouvernement désigné », l’appelant à « s’ouvrir à tous les partis politiques et aux organisations, sans exclusion, et d’entamer des concertations afin de s’assurer du soutien politique et parlementaire nécessaire pour relever les défis et faire sortir le pays de la crise ».

Qalb Tounes s’est dit « peu satisfait » de la manière avec laquelle le chef de l’Etat Kaïs Saïed a choisi son candidat « étant donné qu’il ne s’est pas directement entretenu avec les partis vainqueurs aux élections et n’a pas tenu compte des choix proposés par les partis et rassemblant un plus large consensus » et ce « contrairement à la méthodologie qu’il a lui-même mise en place ».

S.T