Mongi Hamdi : je réaffirme ma disponibilité à mettre mon expérience au service du pays

Dans une publication sur sa page Facebook aujourd’hui, mardi 21 janvier 2010, l’ancien ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Mehdi Jomâa a fait part de sa disposition à mettre son expérience et ses relations au service du pays, étant « convaincu que la situation difficile qui prévaut actuellement en Tunisie nécessite plus que jamais la conjonction des efforts de tous les Tunisiens et Tunisiennes, sans exclusion ni discrimination pour faire sortir le pays de sa crise ».

Mongi Hamdi dont le nom a été proposé par Echâab à la Primature, a souhaité à Elyes Fakhfakh, désigné hier par Kaïs Saïed « tout le succès dans sa noble mission ».

R.B.H