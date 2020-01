2019 : baisse de lexport de 5% et de limport de 9% en volume à prix constant

Les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur ont enregistré en volume à prix constant une baisse à l’export de l’ordre de 5% et à l’import de l’ordre de 9% au cours de 2019. Au niveau des prix, ils ont augmenté de 12,6% pour les exportations (contre une hausse de 7% à prix courant) et de 15,8% pour les importations (contre une hausse de 5,4% à prix courant). C’est ce qu’a indiqué l'Institut national de la statistique (INS) qui vient de publier les chiffres du commerce extérieur à prix constant.

Hors énergie, les prix ont augmenté à l’export de 12% et à l’import de 15,5%. En effet, durant l’année 2019, les prix de l’énergie ont enregistré des hausses de l’ordre de 12% à l’export et de 16,5% à l’import.

Au cours de 2019, les exportations en volume ont diminué de 16,6% pour le secteur de l’agriculture et les industries agroalimentaire, et ce par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, les exportations en volume ont baissé au niveau du secteur de l’énergie de 7,3%, du secteur des textiles, habillement et cuir de l’ordre de 6% et du secteur des industries mécaniques et électriques de l’ordre de 2,4%.

Concernant les importations, l’évolution en volume est marquée par une baisse au niveau du secteur des industries mécaniques et électriques de l’ordre de 12,1%, du secteur du textiles, habillement et cuir de l’ordre de 8,4% et du secteur de l’agriculture et industrie agro-alimentaire de l’ordre de 6,7%.

Les prix constants sont les prix en valeur réelle et corrigés de la variation des prix par rapport à une donnée de base ou de référence. Ils font abstraction par exemple des effets de l’inflation ou du glissement du dinar.

I.N