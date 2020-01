LUtica appelle à la formation d'un gouvernement de compétences

L'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) a félicité, dans un communiqué daté de ce mardi 21 janvier 2020 et signé par son président Samir Majoul, le candidat à la Primature Elyes Fakhfakh, désigné la veille par le président de la République Kaïs Saïed.

L’organisation se dit prête à coopérer avec le prochain gouvernement, comme avec ses prédécesseurs.

La centrale patronale estime que la scène nationale actuelle, que ce soit au niveau politique, économique ou social, nécessite la formation d'un gouvernement de compétences basé sur un programme de sauvetage de l'économie nationale ainsi que sur un ensemble de réformes structurelles. Ceci permettra à notre pays de surmonter les difficultés auxquelles il est confronté, notamment économiques et financières, et de renforcer ses capacités compétitives, améliorant le climat d'investissement, accélérant le rythme de développement, relançant l'économie et la croissance et soutenant la stabilité sociale.

L’Utica a tenu à mettre en avant la sensibilité de la période que traverse actuellement notre pays et appelle les forces vives du pays à prendre en considération la situation du pays et à œuvrer à la réussite de la période loin des calculs personnels et en favorisant l’intérêt national.

I.N