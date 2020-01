Abir Moussi : Elyes Fakhfakh est responsable de leffondrement de léconomie du pays

La cheffe du bloc parlementaire du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi a commenté, ce mardi 21 janvier 2020, la désignation de l’ancien ministre Elyes Fakhfakh à la tête du gouvernement par le président de la République, Kaïs Saïed.

Mme Moussi a, en effet, réitéré son attachement à l’opposition soulignant que son parti n’était pas concerné par les concertations autour de la formation d’un gouvernement où les « Frères musulmans et leurs dérivés sont représentés ». Le parti n’a proposé aucun candidat à la primature.

Ainsi, le bloc parlementaire du PDL n’accordera pas sa confiance au gouvernement de Elyes Fakhfakh, selon Abir Moussi.

Dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, la présidente du PDL a, par ailleurs, exprimé son indignation face à cette nomination étant donné que M. Fakhfakh avait occupé des postes ministériels (ministre des Finances et ministre du Tourisme) sous Ali Laârayedh et Hamadi Jebali.

« La désignation de Elyes Fakhfakh nous renvoie à la période la plus sombre dans l’histoire de la Tunisie. Il est l’un des architectes de l’effondrement de la finance et de la politique monétaire et il est, en plus de ses successeurs, responsable de la crise qui secoue le pays. Elyes Fakhfakh assume aussi sa responsabilité dans les assassinats, meurtres et l’embrigadement des jeunes aux zones de conflits sous la Troïka », relève Mme Moussi.

B.L