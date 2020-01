Maghzaoui : Kaïs Saïed assumera la responsabilité morale de ce gouvernement !

Le secrétaire général du Mouvement Echaâb, Zouhair Maghzaoui a souligné que le président de la République, Kaïs Saïed assumera la responsabilité morale du gouvernement vu que c’est lui qui a désigné son chef, Elyes Fakhfakh.

Dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, M. Maghzaoui a précisé que le choix de M. Fakhfakh ne correspondait pas aux exigences du Mouvement. Toutefois, il a souligné qu’il comprend les « pressions » qui ont abouti à un tel choix.

Le Mouvement ayant espéré voir à la tête du gouvernement un personnage « en dehors du système électoral, non-partisan et qui ne s’est pas porté candidat aux élections ». Elyes Fakhfakh ne faisait pas partie des candidats à la primature proposés par le Mouvement.

Et d’ajouter que le bureau politique et le conseil national du Mouvement Echaâb se réuniront très prochainement en vue de discuter de son éventuelle participation au gouvernement ainsi que de présenter sa vision et son programme.

Dans ce sens, le Mouvement se concertera avec Attayar qui avait décidé de soutenir M. Fakhfakh et d’accorder sa confiance à son gouvernement.

B.L