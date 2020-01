La BNA réalise un PNB en hausse de plus de 18% en 2019

La BNA Bank a fini l’année 2019 avec une hausse de son produit net bancaire de 18,5% passant de 553,75 millions de dinars en 2018 à 656,32 millions de dinars en 2019.

Les dépôts de la clientèle ont enregistré, entre 2018 et 2019 une augmentation de 10,1% passant de 7,8 milliards de dinars à 8,59 milliards de dinars, et ce grâce à la croissance des dépôts à vue (+4,5%) et des dépôts d’épargne (+6,3%) d’après un communiqué boursier de la BNA.

L’encours des créances sur la clientèle a atteint 10,46 milliards de dinars en 2019 contre 9,26 milliards de dinars en 2018, enregistrant ainsi une augmentation de 13%.