Attayar votera pour le gouvernement d'Elyes Fakhfakh

L’élu Attayar et chef du Bloc démocrate à l'ARP, Ghazi Chaouachi, a annoncé dans la soirée du 20 janvier 2020, que son parti soutiendra le chef du gouvernement désigné, Elyes Fakhfakh et qu’il accordera, à priori, sa confiance au gouvernement qu’il formera.

Dans une déclaration à Shems FM, M. Chaouachi a exprimé sa satisfaction quant à cette nomination puisque M. Fakhfakh a été proposé par Attayar, outre Mongi Marzouk, à la tête du gouvernement dans la correspondance adressée au chef de l’Etat, Kaïs Saïed.

Et d’ajouter qu'Elyes Fakhfakh avait de « l’expérience dans les rouages de l’Etat » vu les postes ministériels qu’il avait occupés auparavant assurant qu’il appartient à un parti qui « croit aux valeurs de la Révolution » (Ettakatol).

« C’est la personne qu’il faut dans l’étape à venir. Nous avons confiance qu’il dirigera un gouvernement puissant avec l’appui d’une forte ceinture politique », relève M. Chaouachi.

Rappelons que le président de la République, Kaïs Saïed avait, après consultation des partis politiques et des blocs parlementaires, désigné l’ancien ministre Elyes Fakhfakh au poste de chef du gouvernement.

Bien que les anciens ministres, Fadhel Abdelkefi et Hakim Ben Hammouda aient été les plus pressentis à la tête du gouvernement, c’est Elyes Fakhfakh, soutenu par Attayar et Tahya Tounes, qui a été choisi.

B.L