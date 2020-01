Les recommandations de Kaïs Saïed à Elyes Fakhfakh

Lors de sa rencontre avec Elyes Fakhfakh pour le désigner officiellement à la Primature, le président de la République, Kaïs Saïed s’est aventuré à prononcer un discours. Ce lundi 20 janvier 2020, Elyes Fakhfakh a été chargé de former le prochain gouvernement et Kaïs Saïed tenait à lui donner ses recommandations.

Alors qu’ils étaient tous les deux debout, Kaïs Saïed s’est mis à lire le communiqué officiel de la désignation. Ensuite, il s’est attelé à énumérer au nouveau désigné les missions qu’il devrait accomplir.

« J’ai respecté la constitution. Chacun d’entre nous doit assumer ses responsabilités devant Dieu et le peuple. Je suis conscient que le pays traverse une période très délicate. Les défis socio-économiques et sécuritaires sont de taille. Mais nous sommes capables de surmonter les difficultés. N’oubliez pas nos martyrs et les blessés de la révolution, sans eux nous ne serions pas ici. N’oubliez pas les chômeurs et les pauvres ».

Kaïs Saïed a exhorté le chef du gouvernement désigné à lutter avec une inébranlable détermination contre tous ceux qui ont semé le chaos en Tunisie et à appliquer la loi sans faillir. « Je n’aspire qu’à ce que demande le peuple. Je supporterai le fardeau avec vous. J’ai lu avec intérêt ce que vous proposez et je vous souhaite la réussite ».

I.L.