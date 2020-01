Elyes Fakhfakh : je composerai un gouvernement restreint

Elyes Fakhfakh, désigné par Kaïs Saïed pour composer le futur gouvernement s’est exprimé ce soir, du lundi 20 janvier 2020, dans une vidéo partagée sur la page officielle de la présidence.

« Je veillerai à composer un gouvernement qui sera à la hauteur de la confiance du chef de l'Etat mais aussi à la hauteur de ce moment historique et des attentes des Tunisiens. Je veillerai à ce que le gouvernement soit en harmonie avec les aspirations des Tunisiens, exprimées lors des dernières élections ».





Elyes Fakhfakh affime que le peuple a été unanime - de manière exceptionnelle - en faveur d'un changement structurel des politiques publiques et pour la mise en place d’institutions justes, honnêtes et solides.

« Mon gouvernement se composera d’une équipe restreinte, harmonieuse et sérieuse qui alliera la compétence, la volonté politique et le respect des fondamentaux nationaux et des objectifs de la révolution », a-t-il dit, soulignant : « nous ouvrirons la voie à un large soutien politique, loin de toute exclusion ».

Il ajoute que son gouvernement travaillera en étroite collaboration avec la présidence de la République, refusera d’entrer dans les tiraillements politiques et veillera à faire face aux priorités sociales et économiques avec le renforcement des acquis démocratiques.

S.T