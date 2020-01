Seif Eddine Makhlouf : la désignation de Elyes Fakhfakh ne reflète pas les orientations des partis !

Le chef du bloc parlementaire Al Karama, Seif Eddine Makhlouf a indiqué, ce lundi 20 janvier 2020, lors de son intervention sur la chaîne Al Wataniya 1, que la désignation de Elyes Fakhfakh ne reflète en aucun cas les orientations des partis ayant fait part de leurs propositions au président de la République.

« Elyes Fakhfakh a été proposé par un nombre de députés n’excédant pas les 37. Il s’agit de Tahya Tounes et d’Attayar. La justification faite dans le communiqué de la présidence de la République est contraire à la Constitution. Je me demande comment un professeur de droit constitutionnel peut avoir une telle position. Le parti Ettakatol n’est pas représenté au Parlement et le résultat de Elyes Fakhfakh aux élections ne fait pas de lui la personne la plus apte à former le gouvernement ».

Seif Eddine Makhlouf a ajouté que la désignation de Elyes Fakhfakh fait suite à des consultations privées faites par le président de la République, soulignant que son bloc n’a pas encore décidé s'il votera ou non pour lui. « Notre position n’est pas systématiquement celle d’Ennahdha. Nous sommes une nouvelle génération et nous avons nos propres positions ».

S.H