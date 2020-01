LUGTT fête son 74ème anniversaire

L’Union générale des travailleurs tunisiens fête ce lundi 20 janvier 2020 son 74ème anniversaire.

L’UGTT a rappelé, à cette occasion, que cette journée a marqué une avancée considérable dans la lutte nationale et sociale avec la création d'une organisation syndicale tunisienne ayant des racines historiques et des objectifs nationaux et qui s'appuie sur l'expérience de l'action syndicale internationale.

« L'anniversaire de l’UGTT prouve que l’histoire de la centrale syndicale s’est inscrite dans la durée. Sa mission ne s’est pas achevée après l’indépendance, elle a contribué activement à l'instauration de l'indépendance et à la construction de l'État moderne à travers un programme économique et social adopté par le premier gouvernement. Programme qui a consacré la justice et l’instauration d’un climat où les libertés et les droits syndicaux sont respectés ainsi que la démocratie sous ses aspects économique et social » a précisé l’UGTT.

M.B.Z