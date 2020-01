Rached Ghannouchi nassistera pas au Forum économique de Davos

Le président du Parlement, Rached Ghannouchi ne prendra pas part aux travaux du « World Economic Forum » qui se tiendra à Davos, en Suisse, du 21 au 24 janvier 2020.

L'information a été annoncée dans un communiqué de l'Assemblée rendu public ce lundi 20 janvier 2020.

Le même communiqué a précisé que M. Ghannouchi ne participera pas au Forum vu « des engagements nationaux relatifs au processus de formation du gouvernement ».

Selon certains échos, le chef de l'Etat, Kaïs Saïed n'assistera pas non plus aux travaux du Forum de Davos, ayant pour thème cette année « Les parties prenantes pour un monde cohérent et durable ».

Les services de communication de la présidence de la République n'ont pas confirmé ou infirmé cette information, jusqu'à présent.

Kaïs Saïed devra annoncer, aujourd'hui, le nom du futur chef du gouvernement. Les deux anciens ministres, Fadhel Abdelkefi et Hakim Ben Hammouda sont les candidats les plus pressentis à la tête du gouvernement.





B.L