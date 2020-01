BT annonce un PNB en hausse de près de 10% en 2019

La Banque de Tunisie (BT) a enregistré une hausse de 9,4% de son produit net bancaire (PNB) en 2019. Il passe de 327,58 millions de dinars fin décembre 2018 à 358,5 millions de dinars fin décembre 2019.

Les dépôts de la clientèle sont en croissance de 7,5% passant de 3,74 milliards à 4,02 milliards de dinars, pour cette même période comparativement à un an auparavant. Cette croissance est générée essentiellement par l’augmentation des dépôts à terme de +15,8%, des dépôts d’épargne de +7,9% et des dépôts à vue de +0,1% entre décembre 2018 et décembre 2019.

Les crédits à la clientèle a atteint 4,46 milliards de dinars fin décembre 2019 contre 4,65 milliards de dinars fin décembre 2018, enregistrant ainsi une très légère baisse de 0,2%