Kaïs Saïed annoncera ce lundi le nom du futur chef du gouvernement

Le chef de l’Etat, Kaïs Saïed devra dévoiler, ce lundi 20 janvier 2020, le nom du futur chef du gouvernement conformément aux délais stipulés dans l’article 89 de la Constitution.

Kaïs Saïed peut choisir parmi les 21 candidats à la primature proposés par les différents partis politiques, coalitions et blocs parlementaires. Il peut, également, choisir une personnalité qui n’a pas été proposée.

Les anciens ministres, Fadhel Abdelkefi et Hakim Ben Hammouda sont les plus pressentis pour le poste du chef du gouvernement avec sept et huit partis politiques les soutenant respectivement.

Rappelons que le président de la République avait engagé des consultations avec les différentes formations politiques en vue de désigner un nouveau chef du gouvernement dans un délai ne dépassant pas les 10 jours après le rejet du gouvernement de Habib Jamli.

Le futur chef du gouvernement doit, dans un délai maximum d’un mois constituer son nouveau gouvernement et le soumettre au Parlement pour le vote de confiance.

Si ce gouvernement ne passe pas, le chef de l’Etat pourrait dissoudre l’Assemblée et convoquer des élections législatives anticipées.

