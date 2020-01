Saïd Jaziri quitte le plateau de Samir El Wafi

Le député controversé et président du parti Errahma, Saïd Jaziri était présent, ce dimanche 19 janvier 2020, sur le plateau de Samir El Wafi sur la chaîne Attessia sauf qu’il a quitté l’émission après un échange assez tendu avec l’animateur et le chroniqueur Hassen Ben Othmane.

Interrogé au début de l’émission à propos de sa fortune, Saïd Jaziri a assuré qu’il a fait son premier million de dollars à l’âge de trente ans au Canada, sauf qu’il a esquivé les questions concernant les sources de cette fortune.

Ainsi, le reste de l’interview s’est poursuivi dans une atmosphère électrique et tendue. La tension a atteint son paroxysme avec l’entrée sur plateau du chroniqueur Hassen Ben Othmane, qui a accusé Saïd Jaziri de l’exploitation de la religion, tout en soulignant les sources douteuses et suspectes de sa fortune. Le président du parti Errahma lui a donc lancé, « Si tu arrêtes l’alcool, tu peux épargner l’argent gaspillé et peut-être réaliser ma fortune ». Une phrase qu’il a lancée juste avant de quitter le plateau.

Saïd Jaziri a, également, indiqué : « Je suis candidat à la primature, je pensais que je serais interrogé à propos de mon programme et de ma vision, mais je vois que cette émission est faite pour ridiculiser les invités ».

S.H