Nabil Karoui : notre diplomatie est en crise !

Le président du parti Qalb Tounes a déclaré, ce dimanche 19 janvier 2020, à Nessma qu’il suit de près les travaux de la conférence de Berlin, considérant qu’elle sera déterminante pour l’avenir en Libye, qui est, également, celui de la Tunisie.

Nabil Karoui a, également, indiqué : « J’éprouve du regret, du mal, de la déception pour notre absence, en tant que diplomatie, à cette conférence. Notre diplomatie est en crise. Elle est isolée sur le plan régional et international. Cela ne servira même pas nos intérêts internes ». Dans le même contexte, il a appelé le président de la République à remédier à tous ces manquements et sortir la Tunisie de cet isolement, qu’elle n’a jamais connu depuis l’indépendance.

D’autre part, Nabil Karoui a indiqué, que le président de la République joue, aujourd’hui, le rôle de l’arbitre, dans la mesure où il est chargé de choisir la personnalité qui va former le gouvernement. « Nous sommes face à deux choix. Le premier consiste dans la légitimité imposée par les urnes où il y a un large soutien politique et parlementaire, et il existe des personnalités compétentes qui en bénéficient. Le second choix table sur les candidatures révolutionnistes. Cette option ne fera qu’approfondir la crise interne dans le pays ». Nabil Karoui a ajouté : « Nous avons confiance en la sagesse du président et son bon sens, en optant pour la légitimité afin d’épargner au pays les confrontations entre le pouvoir exécutif et celui législatif ».

S.H