Ghannouchi : nous allons vers un gouvernement dunion nationale

Le chef du mouvement Ennahdha et président du parlement, Rached Ghannouchi a annoncé, dans une déclaration relayée par Shems Fm, dimanche 19 janvier 2020, qu’on se dirige vers « l’installation d’un gouvernement d’union nationale ».

Rached Ghannouchi indique que c’est pour cette raison qu’Ennahdha a proposé des candidats hommes et femmes « tenant compte du rôle primordial de la femme tunisienne et il s'agit de candidats nahdhaouis et en dehors du mouvement », explique-t-il.

Le président de l’ARP insiste sur le fait qu’Ennahdha ait proposé des noms soutenus par les partis à obédience destourienne, assurant que les familles politiques islamistes, destouriennes et de gauche, doivent coopérer pour instaurer les principes de la démocratie.

Jeudi 16 janvier, les partis concernés par la désignation d’un candidat à la primature, avaient envoyé au président de la République les listes de noms proposés. Ennahdha avait présenté la candidature de Boutheïna Ben Yaghlane, Taoufik Rajhi, Fadhel Abdelkefi et Anouar Maârouf.

I.L