Le message de Yadh Ben Achour à Kaïs Saïed

Le constitutionnaliste Yadh Ben Achour a vivement critiqué le chef de l’Etat élu, Kaïs Saïed, faisant part de ses craintes face « aux idées utopiques » de ce dernier.

Dans une déclaration relayée par Mosaïque Fm, ce jeudi 16 janvier 2020, Yadh Ben Achour a adressé un messsage à Kaïs Saïed l’appelant à « être réaliste et non utopiste ». « Je ne mets pas en doute son intégrité mais je pense qu’il est en train de donner des idées utopiques et ceci me semble dangereux ».





Alors qu'il avait soutenu la candidature de Kaïs Saïed à la présidentielle, Yadh Ben Achour affirme que la démocratie directe prônée par l'actuel président est utopique et irréalisable. « Ce projet s’élève contre tous les acquis de la révolution », a-t-il dit ajoutant que « les idées [de Kaïs Saïed] peuvent se transformer en leurres et faire dévier les peuples vers des crises politiques pouvant conduire au despotisme ».

R.B.H