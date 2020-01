Les candidats à la Primature des principaux partis

Plus que quelques heures séparent les blocs et les partis représentés au Parlement du délai fixé par le président de la République Kaïs Saïed pour présenter par écrit leurs candidats à la Primature.





Certains partis ont annoncé, officiellement, leurs candidats pour présider le prochain gouvernement :

• Le parti Errahma : Saïd Jaziri

• La Coalition Al Karama : Imed Daïmi

• Le mouvement Amal : Imed Daïmi et Sihem Ben Sedrine

• La voix des agriculteurs : Mongi Hamdi, Jameleddine Gharbi et Safi Saïd

D’autres partis n’ont pas encore annoncé leurs choix officiellement. Pour le mouvement Ennahdha, Samir Dilou a assuré que les noms qui seront proposés au président de la République, ont été déjà fixés. D’autres sources au sein du même parti ont indiqué que le mouvement proposera la candidature de trois personnalités non affiliées au parti. On évoque déjà les noms de Mongi Marzouk et Habib Kchaou, qui avaient déjà été envisagés par Ennahdha à la place de Habib Jamli. S'y ajoute le nom de l'ancien ministre Elyes Fakhfakh.

Le parti Attayar proposerait son secrétaire général Mohamed Abbou comme candidat à la Primature. Un choix qui est loin d'être définitif à l'heure actuelle.

Khaled Krichi, du mouvement Echaâb, a indiqué qu’il est possible que son mouvement appuie la candidature de Mohamed Abbou. Il a ajouté que son parti avait réfléchi à d’autres candidatures, à l’instar de l’ancien ministre des Affaires étrangères, Mongi Hamdi, et l’avocat Boubaker Bethabet. La candidature d'Elyes Fakhfakh serait également sur la table, proposée par Echaâb, et faisant consensus auprès d'autres partis.

Pour sa part, Hatem Mliki, a déclaré que Qalb Tounes, cherche à soutenir des candidats bénéficiant d’un large consensus. Selon des sources concordantes, plusieurs noms sont évoqués, dont notamment, Wided Bouchamaoui, Ridha Ben Mosbah, Fadhel Abdelkefi, Ridha Ben Hamouda, Lamia Fourati, Ahmed Nejib Chebbi, Radhi Meddeb.

Du côté de Tahya Tounes, trois candidatures sont actuellement négociées, il s'agit de Ridha Ben Mosbah, Hakim Ben Hamouda et Karim Jammoussi.





Des sources bien informées assurent que les concertations se poursuivent ce soir entre les partis, soulignant que les blocs de Tahya Tounes, Qalb Tounes, Attayar, Echaâb et la Réforme nationale envisagent de proposer un ou plusieurs candidats qui auraient l'appréciation de la majorité.





S.H