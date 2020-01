Campagne nationale de vaccination contre la rougeole pour les 25-35 ans

Le ministère de la Santé en coordination avec l’OMS, a annoncé le démarrage d’une campagne nationale de vaccination contre la rougeole pour les personnes âgées entre 25 et 35 ans.

Suite à l’épidémie de la rougeole observée en 2019, il a été constaté que la tranche d’âge la plus touchée est celle des 25-35 ans. Cette campagne de vaccination a, donc, été décidée pour renforcer l’immunité. Les vaccins sont gratuits et disponibles dans les hôpitaux et les dispensaires. Il est à noter que le vaccin n’a aucun effet secondaire, selon le ministère de la Santé.

