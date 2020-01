Tunisie Telecom organise la 3ème édition de son TT Security Day

La 3ème édition de "TT Security Day", organisée par Tunisie Telecom, s’est tenue ce jeudi 16 janvier 2020 à l’hôtel Le Movenpick aux Berges du Lac, en présence du ministre des Technologies de l'information et de l'Economie numérique Anouar Maârouf, du PDG de Tunisie Telecom Mohamed Fadhel Kraiem ainsi que plusieurs invités de prestige.

A cette occasion, le PDG de Tunisie Telecom Mohamed Fadhel Kraiem a indiqué que "TT Security Day" est une journée consacrée au sujet de la sécurité et de la sécurité de l’information d’une manière plus particulière. L’initiative est devenue une tradition dont l’objectif est de sensibiliser à ces problématiques préoccupent les acteurs économiques et organes de l’Etat.

L’émergence des nouvelles technologies de l’information et des nouvelles solutions (5G, internet des objets, Big data, intelligence artificielle) est une opportunité. Mais, des menaces existent et il y a des risques de vulnérabilité qu’il faut gérer et anticiper.

« Notre rôle en tant qu’acteur et en tant que maillon de la chaine de livraison de services technologiques est de participer à forger une vision claire par rapport à cette sécurité de l’information et surtout partager avec l’ensemble des acteurs qui sont présents aujourd’hui l’expérience au sujet de la sécurité de l’information », a expliqué M. Kraiem.

Le PDG a également évoqué l’importance des challenges sécuritaires cela concerne même la souveraineté numérique du pays.

Mohamed Fadhel Kraiem a souligné l’importance d’instaurer une culture de la sécurité cybernétique et travailler sur des solutions qui protègent le patrimoine matériel et immatériel.

Pour sa part, le ministre des Technologies de l'information et de l'Economie numérique Anouar Maârouf a mis en relief l’importance du sujet et des défis qu’il impose et l’importance d’envoyer un message rassurant aux investisseurs, qui veulent travailler dans le domaine des technologies numériques modernes, pour avoir confiance en notre pays

Le ministre a évoqué dans ce cadre le travail effectué au niveau du cadre juridique. Il a parlé, en particulier, de trois lois : la loi de la protection des données personnelles, déposée à l’Assemblée des représentants du peuple depuis 1 an et demi, la loi de lutte contre les crimes cybernétiques et le Code numérique, qui met en place un terrain favorable pour une confiance numérique. Il a appelé les élus à accélérer leur adoption.

Le Code numérique contient tout un chapitre destiné à cette problématique, a-t-il précisé, en ajoutant que sa philosophie encourage l’investissement dans l’économie numérique et offre la protection pour l’espace cybernétique national.

«Un travail important nous attend comme appareils de l’Etat pour protéger les structures sensibles», a-t-il noté.

Il en a profité pour appeler tous les acteurs, dont les opérateurs télécoms y compris Tunisie Telecom, d’investir dans le domaine de la cybernétique, le domaine de la protection et sécurité informatique, première condition pour que les investisseurs viennent investir.

I.N