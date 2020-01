Mohsen Marzouk : lEtat pourrait ne plus parvenir à verser les salaires !

Le leader de Machroû Tounes, Mohsen Marzouk, est intervenu ce jeudi 16 janvier 2020 au micro de Zouheir Eljiss sur Jawhara FM.

Mohsen Marzouk a estimé que la situation actuelle de la Tunisie et les difficultés financières que rencontre le pays, pourraient mener l’Etat à ne plus être capable de verser les salaires.

« Si les choses se poursuivent ainsi, d’ici mars ou avril l’Etat ne pourra plus verser les salaires. Les salaires sont versés grâce principalement aux emprunts et c’est une catastrophe. Il faut que le nouveau gouvernement rompe avec cet esprit de jeux d’enfants et que les politiciens assument leur responsabilité en cessant de ne voir que leurs propres intérêts et qui ils veulent placer et où. Ce système politique doit changer car il ne peut mener qu’à la confusion. La situation doit impérativement changer et j’imagine que si elle se maintient ainsi c’est la rue qui va parler. Il n’y a qu’à voir ce qui s’est passé au Liban » a-t-il expliqué.

M.B.Z