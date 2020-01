Chahed exhorte ses ministres à assurer la continuité des services publics

Le chef du gouvernement sortant, Youssef Chahed a adressé une note à ses ministres et secrétaires d’Etat et aux responsables des institutions publiques. Selon un communiqué, publié jeudi 16 janvier 2020, Youssef Chahed les appelle à assurer la continuité des services publics.

« Compte tenu de la sensibilité de l’étape que traverse le pays et de ses défis, vous êtes appelés à assurer la continuité du travail dans tous les départements, afin de fournir les services nécessaires à la bonne marche du pays ».

Ainsi, Youssef Chahed exhorte les responsables à diriger leurs efforts, en particulier, pour préserver les intérêts des citoyens et renforcer l’appui aux entreprises et les investisseurs en « tâchant de leur faciliter les procédures et à ne pas les retarder ».

Mercredi 15 janvier, Taoufik Rajhi, ministre auprès du chef du gouvernement chargé des Grandes réformes, avait annoncé sa démission, tout en tirant la sonnette d’alarme quant aux répercussions de la prorogation de la mission du gouvernement de gestion des affaires courantes. La qualifiant de dangereuse et ne correspondant pas aux exigences des conjonctures économique, sociale et financière.

I.L.