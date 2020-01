Majdi Boudhina : quEnnahdha soit dans lopposition nest pas un crime !

Le député du PDL, Majdi Boudhina, était l’invité ce matin du jeudi 16 janvier 2020, de Hamza Belloumi sur Shems FM.

Majdi Boudhina est revenu sur la motion de censure initiée par son parti pour retirer la confiance au président de l’ARP et chef d’Ennahdha, Rached Ghannouchi suite à la dernière visite très controversée que ce dernier a effectué en Turquie.

« Si Ennahdha pense qu’il est intouchable, qu’il oublie ! Nous avons usé des moyens démocratiques et nous avons puisé notre initiative dans les textes, maintenant il est vrai que nous doutons de ses chances de réussite car nous sommes en plein processus de formation du gouvernement donc de marchandage et de partage de butin mais la logique voudrait que cette motion passe. Beaucoup de dirigeants de partis disent qu’ils ne veulent pas exclure Ennahdha, mais là il ne s’agit pas d’exclure quoi que ce soit. Dans un système démocratique, il y a des passassions pacifiques de pourvoir et des blocs sont là pour gouverner et d’autres pour être dans l’opposition. Que le parti des Frères soit dans l’opposition, puisqu’il a échoué dans le pouvoir, n’est pas un crime ! » A-t-il expliqué.

M.B.Z