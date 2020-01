Imed Daïmi et Saïd Jaziri proposés à la Primature !

A la suite de la correspondance adressée par le président de la République aux blocs parlementaires et aux partis pour présenter leurs candidats à la Primature, la Coalition Al Karama et le parti Errahma ouvrent, ce mercredi 15 janvier 2020, le bal des propositions avec Imed Daïmi et Saïd Jaziri.

En effet, le chef du bloc Al Karama Seif Eddine Makhlouf a annoncé que Imed Daïmi est le premier candidat de la Coalition. Il a ajouté que M. Daïmi a été désigné après des élections internes portant sur 8 noms proposés.

Le parti Errahma a également annoncé à travers un communiqué que, suite à la réunion du bureau politique, il a été décidé de participer au gouvernement et de proposer Saïd Jaziri en tant chef de ce gouvernement.

