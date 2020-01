Abir Moussi attaque, Rached Ghannouchi coupe le micro !

La présidente du PDL (parti destourien libre), Abir Moussi a fortement critiqué le président du Parlement, Rached Ghannouchi, lors de la plénière de ce mercredi 15 janvier 2020, consacrée en partie à son audition à propos de sa visite effectuée en Turquie.

Abir Moussi a indiqué que la plénière ne ressemble en aucun point à une séance d’audition. « Il s’agit d’une séance de soutien et de complaisance au président du Parlement. Aujourd’hui, plusieurs parties sont plus intéressées par le processus de la formation du gouvernement que par l’audition de Rached Ghannouchi pour des raisons tactiques et stratégiques ».

Elle a ajouté que la visite de Rached Ghannouchi n’est pas fortuite dans le contexte national et régional actuel. « Quand on dit que tu as effectué cette visite de par ta qualité de chef de parti, cela constitue un aveu qu'Ennahdha a des relations suspectes avec l’organisation des frères musulmans à travers le monde ».

Ces propos ont poussé Rached Ghannouchi à lui couper le micro, l’invitant à faire preuve de plus de respect. Mais la présidente du PDL a poursuivi son intervention, en assurant : « je suis là pour t’interroger et non pour te faire des éloges ! je te dirai tout ce que tu dois savoir, en face et en direct ! tu n’es pas digne de confiance et on ne peut te confier les secrets de l’Etat ! tu n’as pas à rendre cette visite en Turquie après avoir assisté à la réunion du conseil de sécurité nationale et pris connaissance de la stratégie sécuritaire et militaire du pays. Tu n’as informé ni le président de la République, ni le ministère des Affaires étrangères de cette visite. Une visite où il n’y avait ni le drapeau tunisien, ni un siège comme celui du président turc ni la présence des médias ».

Abir Moussi a ajouté que son bloc a présenté une pétition pour retirer la confiance « à cette personne », invitant les blocs parlementaires à la signer. Rached Ghannouchi lui a coupé le micro à nouveau. « Ce n’est pas « cette personne » ! c’est le président du Parlement ! plus de respect », a-t-il répliqué.

S.H