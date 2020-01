LARP a envoyé à Kaïs Saïed une liste erronée des blocs parlementaires

Bien que l’information soit publique et largement médiatisée, la présidence de la République est tombée dans l’erreur dans les courriers envoyés aux députés pour leur demander leurs propositions d’un nouveau chef du gouvernement.

L’erreur en question réside dans la composition des blocs parlementaires qui, soit n’a pas été mise à jour, soit elle a été sciemment envoyée erronée par l’Assemblée des représentants du peuple à la présidence.

Ainsi, comme on peut le constater dans le fac-similé, le courrier du président de la République a été envoyé le 13 janvier 2020 au député Rached Khiari en sa qualité de membre de la Coalition Karama.

Or Rached Khiari a démissionné de ce bloc parlementaire depuis le 19 décembre 2019 et ce d’après son courrier déposé au bureau d’ordre de l’ARP.

Vendredi 10 janvier 2020, le président de l’ARP Rached Ghannouchi a annoncé publiquement en plénière la nouvelle répartition des blocs parlementaires en prenant en considération les démissions de M. Khiari et de deux autres membres de la même coalition.

Le site web de l’ARP, comme l’exige le règlement, a bien été mis à jour comme on peut le voir dans cette capture ci-dessous et on lit bien les noms des trois démissionnaires parmi les élus n’appartenant à aucun bloc parlementaire.

Il se trouve que le même président de l’ARP a envoyé un courrier au président de la République en date du 13 janvier 2020 avec la liste des blocs parlementaires où l’on trouve le nom de M. Khiari parmi les membres du bloc Karama. Erreur ou manipulation de la part des services de Rached Ghannouchi ? Une chose est sûre, c’est que les services de la présidence de la République n’ont vu que du feu et sont tombés dans l’erreur (ou le piège) les deux pieds dedans, alors qu’il s’agit d’une information connue par tous, surtout que la démission en question a fait une belle polémique.

