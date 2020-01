Mekki : Ennahdha sattache à un gouvernement politique

Le dirigeant d’Ennahdha, Abdellatif Mekki a annoncé que le parti islamiste proposera un candidat à la présidence du gouvernement assurant que l’appel du chef de l’Etat, Kaïs Saïed aux partis de présenter des propositions écrites attribuera à cette opération plus de « sérieux et de précision ».

Dans une déclaration accordée à Mosaïque FM le 14 janvier 2020, M. Mekki a préconisé que certains partis coordonnent ensemble pour présenter une proposition conjointe et « faciliter la tâche » au président de la République.

Abdellatif Mekki a, par ailleurs, exprimé son attachement à un gouvernement politique de compétences nationales basé sur les partis politiques et traduisant le choix du peuple exprimé par les urnes.

Et d’ajouter que ce gouvernement doit disposer d’une vision claire « qu’il obtienne l’unanimité ou la majorité » affirmant qu’Ennahdha a « retenu la leçon » et a appris à avoir plus de « souplesse » par rapport au passé.

B.L

