Mohsen Marzouk : le gouvernement Jamli est un condensé des échecs précédents !

Le président du mouvement Machrouû Tounes, Mohsen Marzouk a indiqué, ce mardi 14 janvier 2020, lors de sa présence sur le plateau Rendez-vous 9 sur la chaîne Attessia, que le gouvernement Jamli est un condensé des échecs de tous les gouvernements précédents.

« Durant les cinq dernières années, j’avais l’impression de ne pas vivre dans ma peau. Nous étions dirigés par une obligation et non par un libre choix de nos actions. Les attentes des Tunisiens n’étaient pas au centre des priorités des gouvernements. Avant, le pouvoir était détenu par un parti unique, maintenant, il est détenu par quatre ou cinq partis avides du pouvoir. Le prochain gouvernement doit avoir une vision réelle et non une sorte de « shopping list ». Aujourd’hui, le président de la République a une grande responsabilité, c’est à lui que revient la décision de désignation. Le président de la République a une vision concernant le centre et les régions ainsi que la marginalisation. La question est de savoir si son choix va traduire sa vision ».

Revenant sur les prochaines tractations, Mohsen Marzouk a assuré que le bloc de la Réforme nationale est ouvert à tous les partis et blocs parlementaires, soulignant sa disposition à un dialogue constructif. Il a également ajouté que les blocs qui se sont déjà accordés peuvent présenter trois ou quatre candidats à la présidence du gouvernement, tout en ayant un poids lors des négociations.

Mohsen Marzouk a commenté la dernière visite du mouvement Ennahdha Rached Ghannouchi en Turquie, affirmant que Rached Ghannouchi doit faire preuve de plus de retenue dans la mesure où il est actuellement le président du Parlement. « D’ailleurs, on se demande s’il n’y a pas d’autres dirigeants au sein d’Ennahdha capables de mener les négociations. Le jour de la plénière, c’est Rached Ghannouchi qui avait mené les négociations en personne. Il avait même proposé des portefeuilles ministériels aux blocs en contrepartie du vote au gouvernement Jamli ».

S.H