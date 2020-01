Attayar participera aux négociations pour la formation du nouveau gouvernement

Le parti Attayar (Courant démocratique) a tenu une conférence de presse ce soir, mardi 14 janvier 2020 suite à la réunion de son conseil national, dans laquelle il a annoncé qu’il prendra part aux négociations pour la formation du nouveau gouvernement.

A l’issue de cette réunion, le Courant démocratique a annoncé trois décisions. En premier lieu, on apprend que le conseil national a chargé le bureau politique d’entrer en négociation pour choisir le nom du candidat à la Primature, avec les partis avec lesquelles il s’est déjà concerté autour de la formation de l’équipe de Habib Jamli et même d’élargir le champ des négociations avec d’autres partis « si la situation le nécessite ».





Aussi, Attayar a décidé, une fois le candidat à la Primature désigné, qu’il entrera en concertations avec ledit candidat et les partis en négociation pour choisir l’équipe ministérielle et désigner ses soutiens politiques « en respectant le programme du Courant démocratique en matière de respect de la loi et de lutte contre la corruption ».





Au final, le conseil national se réunira le 25 janvier pour décider, à la lumière des négociations entreprises par le bureau politique, s’il fera ou non partie du prochain gouvernement.

