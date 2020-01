Kaïs Saïed senquiert de la situation dun jeune blessé de la révolution

Le président de la République, Kaïs Saïed a rendu une visite, ce mardi 14 janvier 2020, au jeune Khaled Ben Nejma, blessé de la révolution touché par trois balles le 13 janvier 2011.

Le président de la République s’est entretenu avec Khaled Ben Nejma pour s’enquérir de son état de santé et sa situation sociale. Il a souligné la nécessité de suivre la situation de tous les blessés de la révolution et des Tunisiens de manière générale, notamment les plus démunis.

La rencontre a été une occasion pour passer en revue les évènements du 14-Janvier et "le courage des jeunes à cette époque et leurs sacrifices". Kaïs Saïed a mis en exergue les efforts déployés par le cadre médical et paramédical dans les différents établissements hospitaliers.

Le chef de l’Etat a insisté sur "la valeur des jeunes et leur rôle dans la révolution et la construction du processus démocratique", rappelant "son engagement par rapport à la situation des jeunes, l’application de la loi et le respect de la Constitution".

S.H