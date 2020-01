Bhiri : Abir Moussi ne pourra pas destituer Rached Ghannouchi !

Le chef du bloc parlementaire d’Ennahdha, Noureddine Bhiri a annoncé, ce mardi 14 janvier 2020, que le parti islamiste prendra part aux concertations autour de la formation du gouvernement tenues sous l’égide du chef de l’Etat, Kaïs Saïed.

M. Saïed ayant adressé une correspondance aux partis politiques et aux blocs parlementaires l’invitant à présenter leurs candidats à la présidence du gouvernement dans un délai ne dépassant pas le 16 janvier 2020.

Toutefois, l’invité de Jawhara FM a souligné que proposer un candidat à la primature n’était pas aussi important pour Ennahdha que de mettre en place un gouvernement dans les plus brefs délais.

Un gouvernement qui sera, selon le dirigeant nahdhaoui, capable de répondre aux besoins des Tunisiens et de les rassurer ainsi que de servir la Tunisie loin des tiraillements politiques et des calculs partisans étroits.

Interrogé sur la pétition lancée par la cheffe du bloc parlementaire du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi pour le retrait de confiance du président de l’ARP et chef du parti islamiste, Rached Ghannouchi, Noureddine Bhiri a indiqué que l’objectif de Mme Moussi n’était pas de destituer M. Ghannouchi vu que cela était impossible aux niveaux politique et procédural.

Cependant et par cet acte, Mme Moussi visait, selon M. Bhiri, à admettre qu’elle ne reconnaît ni la Révolution et ses acquis, ni le sang des martyrs et les sacrifices, ni la Constitution.

« Elle ne reconnaît, ainsi, que les bandes de l’injustice, de la dictature et de la corruption qu’elle servait et auxquelles elle avait prêté allégeance.»

« Abir Moussi est toujours aussi loyale envers Ben Ali et la famille Trabelsi. Elle n’est pas loyale envers le peuple tunisien ! Mais elle doit savoir que cela est du passé et ne reviendra plus jamais ! », rétorque Noureddine Bhiri.

