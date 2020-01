Avantages octroyés à Habib Khedher : Mongi Rahoui dénonce l'avidité des nahdhaouis

Le député du parti Front populaire, Mongi Rahoui a dénoncé dans un post Facebook datant du 13 janvier 2020 les avantages octroyés au membre d’Ennahdha et neveu de Rached Ghannouchi, Habib Khedher qui a été nommé chef de cabinet du président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

En effet, M. Rahoui a relevé "l’avidité" des nahdhaouis, relevant que Habib Khedher aura le rang de ministre et bénéficiera des émoluments et avantages de ce poste. Un poste que les anciens chefs de cabinet des présidents du Parlement à l'instar de Moncef Hdidane et de Hamdi Guezguez n’ont pas obtenu.

Rappelons que Mongi Rahoui avait critiqué les désignations effectuées par Rached Ghannouchi au sein du parlement.

Pour l’élu, ces nominations pourraient porter atteinte à la neutralité de l’administration et dénotent d’une volonté d’instaurer un bureau ainsi qu’une administration parallèles à l’ARP.

B.L