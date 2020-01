Habib Jamli : je reprends ma vie privée en ayant la conscience tranquille

Le candidat d’Ennahdha à la primature, Habib Jamli s’est adressé aux Tunisiens dans un communiqué émis ce dimanche 12 janvier 2020. Le communiqué a été publié sur la page Facebook de M. Jamli.

Le chef du gouvernement désigné a d’abord tenu à remercier toutes les parties qui ont cru en ces choix quant à la composition du gouvernement et de l’intégrité de ses membres remerciant également son équipe avec qui il avait travaillé pendant sept semaines.

Habib Jamli a par ailleurs précisé qu’il n’a pas hésité à accepter la mission de formation du gouvernement soulignant qu’il est resté fidèle à ses principes et ses convictions.

Et d’ajouter qu’il a primé uniquement l’intérêt de la Tunisie dans le processus de constitution du gouvernement loin des considérations politiques et personnelles et malgré les difficultés et les pressions.

« J’achève cette expérience épuisante avec fierté et je reprends ma vie privée en ayant la conscience tranquille et en toute sérénité. J’espère un meilleur avenir pour la Tunisie plein de liberté, de justice et de prospérité », indique Habib Jamli.

Rappelons que le gouvernement de M. Jamli a échoué à obtenir la confiance des députés avec 134 voix contre parmi les 209 élus présents au Parlement.

Le chef de l’Etat, Kaïs Saïed est appelé, dans les huit jours à venir, à se concerter avec les différents partis politiques afin de désigner un nouveau chef de gouvernement qui devra constituer son gouvernement dans un délai maximum d’un mois.

