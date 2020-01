Abdellatif Mekki dénonce les propos de Nabil Karoui

Le dirigeant d'Ennahdha, Abdellatif Mekki s'est indigné, dans un post Facebook datant du 11 janvier 2020, des propos du président de Qalb Tounes, Nabil Karoui, sans le nommer, jugeant inadmissible qu'il fasse partie de la scène politique.

M. Mekki a, par ailleurs, dénoncé la conciliation établie entre Nabil Karoui et certains partis politiques tenant pour responsables tous ceux qui ont contribué à constituer ce paysage politique.

« Que dit la loi et la morale à propos de celui qui possède une chaîne télévisée, des agences publicitaires, une association caritative, un parti politique et qui est soupçonné de corruption? Nous ne sommes contre personne mais nous respectons les principes et l'éthique politique », relève Abdellatif Mekki.

Rappelons qu’une réunion de dernière minute, s’est déroulée dans les locaux de l’Assemblée, entre le président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi et Nabil Karoui, le 10 janvier 2020, jour du vote de confiance au gouvernement de Habib Jamli.

Une deuxième rencontre a suivi entre M. Jamli, M. Karoui et M. Ghannouchi, plus tard la même journée. Habib Jamli aurait tenté de récolter les voix des élus Qalb Tounes pour faire passer son gouvernement.

Nabil Karoui a accusé, ce jour-même, Habib Jamli de « corruption politique ». Il l’a appelé, de surcroît, ainsi que le président du Conseil de la Choura d’Ennahdha, Abdelkarim Harouni à respecter la volonté des électeurs et de penser aux personnes démunies qui attendent l’installation du gouvernement.

B.L